Lucarelli quer Brasil campeão mundial no vôlei em 2014 Ricardo Lucarelli completará 22 anos apenas em março do ano que vem, mas já é um dos destaques da seleção brasileira masculina de vôlei. O jovem ponteiro do Sesi é a esperança da nova geração da modalidade no Brasil e sabe que a próxima temporada será importante para o time do técnico Bernardinho, que vai atrás do tetracampeonato mundial.