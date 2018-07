Lula recebe a seleção campeã mundial de vôlei

O grupo da seleção não estava completo, mas o líbero Mário Júnior, o central Lucão, o ponteiro João Paulo Tavares, o oposto Leandro Vissotto e os levantadores Marlon e Bruno participaram da cerimônia com o presidente Lula. A principal ausência foi o técnico Bernardinho.

O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, e o ministro do Esporte, Orlando Silva, também participaram da descontraída cerimônia, em que o presidente Lula posou com a medalha de ouro e ganhou uma camisa da seleção com seu nome.

Com a vitória no campeonato disputado na Itália, após ganhar de Cuba na final, o Brasil conquistou o terceiro título mundial consecutivo no vôlei masculino, repetindo os feitos de 2002 e 2006 - todos sob o comando do técnico Bernardinho.