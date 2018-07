Mandantes fazem lição de casa e levam playoff para o terceiro jogo

BELO HORIZONTE - Os mandantes fizeram a lição de casa e garantiram mais emoção ao playoff das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Nos jogos desta sexta-feira, BMG/São Bernardo e Vivo/Minas conseguiram levar a série de melhor de três partidas para o jogo decisivo. No ABC, a equipe ganhou do Sada/Cruzeiro por 3 sets a 1 (25/20, 22/25, 25/22 e 25/21) e, em Belo Horizonte, os anfitrições derrotaram a Cimed/Sky por 3 sets a 2 (26/24,25/20, 29/31,24/26 e 18/16.

O destaque fica por conta do jogo em Minas que foi disputadíssimo. Quatro sets passaram da contagem mínima. O levantador William, do Cruzeiro, destacou os méritos do adversário. "Nós jogamos mal e eles jogaram bem. Nesse nível de competição se você joga mal é muito difícil. Erramos muito e desperdiçamos contra-ataques. Agora é concentrar para buscar a vitória em casa, diante da nossa torcida", disse. "Fase de quartas de final é assim. Não tem nada fácil. A batalha é longa. Vamos para cima deles lá em Contagem", destacou o líbero Serginho.

Em São Bernardo, o central Luizinho, do time da casa, não se surpreendeu por seu time derrotar o líder da fase de classificação da Superliga. "Não tínhamos dúvida que poderíamos vencer. Conversamos bastante durante a semana e o grupo acreditava nisso. No primeiro jogo, falhamos muito taticamente e hoje mostramos o que era preciso", destacou. Ele ainda comentou os finais dos sets. "Esse é o momento onde temos que ter tranquilidade e eu estava tranquilo para chamar bola e fazer o que tinha que ser feito".