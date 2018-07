Mar del Plata vai sediar a fase final da Liga Mundial

Esta será a terceira vez que a Argentina sediará as finais da Liga Mundial. Em 1999, Mar del Plata recebeu a competição, enquanto Córdoba foi a sede da disputa em 2010. O país sul-americano também organizou o Mundial Masculino de Vôlei em 2002.

A fase de classificação da Liga Mundial será disputada entre os dias 31 de maio e 13 de julho, com a participação de 18 equipes, duas a mais em comparação com os últimos anos.

As finais da Liga Mundial serão disputadas por seis seleções: as duas melhores equipes dos Grupos A e B, o vencedor do Grupo C e o país anfitrião. Se a Argentina ficar nas duas primeiras posições do Grupo A, o terceiro colocado da chave obterá uma vaga.

O Grupo A da Liga Mundial será disputado por Brasil, Polônia, Estados Unidos, Bulgária e França, além da Argentina. Rússia, Itália, Cuba, Sérvia, Alemanha e Irã formam o Grupo B, enquanto o C conta com Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda, Japão e Egito.

O Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial com nove títulos, sendo que o último deles foi conquistado em 2010. No ano passado, a Polônia foi campeã ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 0 em final disputada na cidade de Sófia, na Bulgária.