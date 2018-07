Mari Paraíba é pré-convocada para defender a seleção

Aos 28 anos, Mari Paraíba terá pode ter a primeira oportunidade de defender a seleção brasileira na carreira em uma grande competição. A ponteira do Minas Tênis Clube foi pré-convocada e deve se juntar as outras 13 atletas da equipe nacional na próxima segunda-feira.

Com a disputa dos Jogos Pan-Americanos, em Toronto e do Grand Prix Mundial, disputado na Tailândia, a seleção brasileira será dividida em dois grupos para representar o país em ambos torneios, realizados em julho deste ano.

Após passagens pelos principais clubes de vôlei do País, Mari Paraíba mudou o rumo da carreira ao se tornar jogadora de vôlei de praia. Mas, não durou muito. Em 2014, após um bom Campeonato Paulista pelo Bauru, a jogadora recebeu um convite para retornar à equipe mineira.

A ponteira foi um dos destaques do Minas Tênis Clube, essencial na campanha da equipe na Superliga Feminina com o sexto melhor ataque e oitava melhor recepção de acordo com as estatísticas oficiais do clube.