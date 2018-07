Mari sofre ruptura de ligamentos do joelho esquerdo em quadra suja

SÃO PAULO - A ponteira Mari Steinbrecher, do Fenerbahce, será submetida a uma operação para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo. A brasileira sofreu a ruptura na rodada deste domingo do Campeonato Turco, na quadra do Eczacibasi. Em entrevista ao SporTV, a campeã olímpica de 2008 declarou que a causa do incidente foi a sujeira da quadra.

"A quadra estava muito suja e escorregando muito. Estávamos todo o tempo reclamando, mas diziam que não havia tempo para limpar. No início do primeiro set, ao aterrissar, senti que o meu pé escorregou. Tentei travar o movimento, mas senti que meu joelho foi embora. Na hora disse ao médico que havia rompido".

Mari ainda não decidiu se a cirurgia será feita na Turquia ou no Brasil. "Pretendo fazer a recuperação no Brasil, mas a cirurgia ainda não sei. Talvez faça também a cirurgia no Brasil, com o doutor Ney Pecegueiro do Amaral, que operou meu joelho direito".

A jogadora sofreu ruptura de ligamentos do joelho direito em 2010, durante o Grand Prix do Japão, o que a impediu de participar do Mundial. Ainda não existe uma estimativa de prazo para recuperação.