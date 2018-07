Mari volta à seleção após título da Copa Pan-Americana de vôlei

SÃO PAULO - Depois de pedir dispensa por motivos pessoais, a ponteira Mari não participou da conquista do título da seleção brasileira feminina de vôlei na Copa Pan-Americana, encerrada no último sábado, no México. Mas ela já está de volta ao grupo e entrará na disputa da Copa Internacional, que acontece de quinta-feira a sábado, em Brasília, com a presença de Brasil, Itália, Japão e Peru - a competição serve como preparação para o Grand Prix.

"Vai ser bom poder jogar esse quadrangular contra equipes de tradição do voleibol mundial. Jogar dentro de casa é sempre positivo. Optamos por disputar um grande número de partidas como forma de preparação para os Jogos Olímpicos de 2012. Queremos dar ritmo de jogo para todo o grupo", explicou o técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, que vem trabalhando com praticamente duas equipes nesta temporada.

Enquanto a equipe principal venceu a Copa Pan-Americana, a seleção de novas também disputou uma competição no último fim de semana - ficou com o vice-campeonato da Copa Yeltsin, na Rússia, quando perdeu a final para a China por 3 a 2. Agora, para o torneio em Brasília, Zé Roberto chamou Dani Lins, Fabíola, Ana Tiemi, Sheilla, Jú Nogueira, Tandara, Adenízia, Fabiana, Thaisa, Mari, Sassá, Natália, Paula Pequeno e Fabi.