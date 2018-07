Maria Elisa e Carol são convidadas e deixam Brasil com 11 duplas no Mundial

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou nesta sexta-feira seis convites para o Mundial de Vôlei de Praia, que será realizado entre 28 de julho e 6 de agosto em Viena, e cedeu um deles para as brasileiras Maria Elisa e Carol Solberg.

A entidade chamou três parcerias para a chave masculina, sendo duas para duplas da anfitriã Áustria e uma da Holanda, e outras três para o torneio feminino, para times da casa, da Alemanha e as brasileiras, que recentemente venceu a etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tendo iniciado a participação no evento pelo country-cota.

Maria Elisa, aliás, foi ao pódio do Mundial de 2015, quando faturou a medalha de bronze em parceria com Juliana. Agora, tentará repetir o feito ao lado de Carol Solberg. Naquela oportunidade, aliás, o pódio foi todo o brasileiro, com Bárbara Seixas e Ágatha vencendo Fernanda Berti e Taiana na decisão.

Com a definição do convite a Maria Elisa e Carol Solberg, o Brasil será representado por 11 duplas no Mundial de Vôlei de Praia. No torneio masculino, os participantes serão Alison/Bruno Schmidt, Evandro/André, Pedro Solberg/Guto, George/Vitor Felipe e Álvaro Filho/Saymon. Já a chave feminina também contará com Josi/Lili, Ágatha/Duda, Larissa/Talita, Elize Maia/Taiana e Bárbara Seixas/Fernanda Berti.