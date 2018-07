Maria Elisa e Carol Solberg vão ao qualifying da etapa de Haia

Maria Elisa e Carol Solberg serão as representantes brasileiras no qualifying da etapa de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na Holanda, a dupla eliminou nesta terça-feira as compatriotas Elize Maia/Taiana e Josi/Lili no country-quota e disputará na quarta uma vaga na chave principal da disputa.

Para chegar ao qualifying, Maria Elisa e Carol Solberg venceram na primeira partida desta terça Josi e Lili por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 13/21, 21/19 e 15/10. Depois, passaram por Elize Maia e Taiana também em três sets, com parciais de 21/19, 20/22 e 15/10.

Este é apenas o segundo torneio de Maria Elisa e Carol Solberg atuando juntas, sendo que no primeiro, em Moscou, também passaram pelo country-quota. Para chegar à fase de grupos, elas terão que vencer dois duelos eliminatórios nesta quarta-feira.

Caso tenham sucesso, Maria Elisa e Carol Solberg se juntarão as duplas brasileiras Larissa/Talita, Ágatha/Duda e Fernanda Berti/Bárbara Seixas, que já estão garantidas na chave principal por causa do ranking de entradas e entram em ação na quinta-feira.