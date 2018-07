Maria Elisa e Carol superam cansaço e faturam ouro em etapa do vôlei de praia

Superando uma maratona de jogos na etapa de Haia, as brasileiras Maria Elisa e Carol Solberg faturaram a medalha de ouro neste domingo na etapa holandesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na final, elas derrotaram as suíças Heidrich e Vergé-Dépré por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/11.

O triunfo marca grande feito da dupla, que se formou recentemente. Juntas, disputaram somente a segunda etapa do circuito. E, em Haia, precisaram iniciar a trajetória no "Country Quota", disputa entre duplas do mesmo país, para a entrada na fase de qualificação.

No total, a parceria brasileira precisou jogar três partidas a mais que as rivais da final. "Estamos muito felizes. Viemos jogando desde o Country Quota, então foi uma semana muito longa para nós. A gente fica até meio confusa, porque é uma mistura de felicidade e cansaço. Mas é sempre bom jogar aqui na Holanda, então vamos comemorar", comemorou Carol Solberg.

A festa das brasileiras foi complementada pelo triunfo de Ágatha e Duda na disputa do terceiro lugar. Elas conquistaram a medalha de bronze ao vencerem as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/13 e 15/11.

Na chave masculina, as duplas brasileiras foram eliminadas nas fases de oitavas e quartas de final, ainda no sábado.