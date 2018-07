Maria Elisa/Carol Solberg avançam à semi na etapa de Portugal do vôlei de praia

A sexta-feira foi de definição no naipe feminino da etapa de Espinho, em Portugal, do Circuito Mundial de vôlei de praia - foram realizadas as rodadas de repescagem, oitavas e quartas de final. Das quatro duplas brasileiras na competição, apenas Maria Elisa e Carol Solberg avançaram às semifinais e seguem na busca do título da competição.

As atuais campeãs brasileiras entraram em quadra duas vezes e em ambas ocasiões não tiveram vida fácil, vencendo no tie-break as adversárias. Nas oitavas de final, Maria Elisa e Carol Solberg levaram a melhor no duelo caseiro contra Ana Patrícia e Rebecca por 2 sets a 1 (21/15, 19/21 e 15/12). Pouco depois, a dupla voltou à ação, desta vez contra as chinesas Wang e Xia, com novo triunfo em três sets (21/13, 16/21 e 15/8).

"Está sendo uma etapa desafiadora, com muito vento, tivemos pouco tempo de recuperação entre os jogos, mas estamos preparadas para lidar com isso. Conseguimos traçar boas estratégias táticas e superamos dois adversários. E foram dois jogos decididos em três sets, então agora precisamos descansar, fazer fisioterapia e começar a estudar o adversário de amanhã (sábado). Queremos estar inteiras para buscar uma vaga na grande final", disse Maria Elisa. Na semifinal, o desafio será contra a dupla polonesa Kolosinska e Kociolek.

As outras três parcerias do Brasil na competição em Espinho ficaram nas oitavas de final. Ana Patrícia e Rebecca, que foram superadas por Maria Elisa e Carol, Bárbara Seixas/Fernanda Berti e Taiana/Carol Horta. Bárbara e Fernanda ainda jogaram a repescagem contra Lobato/Navarro e venceram por 2 sets a 1 (18/21, 25/23 e 15/7). Taiana e Carol Horta enfrentaram justamente as polonesas Kolosinska e Kocionek, mas foram superadas no tie-break (19/21, 21/17 e 15/10).