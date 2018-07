Marlon admite que ainda não está totalmente recuperado

SÃO PAULO - Este ano foi especialmente difícil para Marlon, que precisou de muita força de vontade para superar uma grave inflamação estomacal durante o último Mundial masculino de vôlei. O levantador da seleção brasileira admite que ainda não está totalmente recuperado, mas prevê sua evolução.

"Não estou 100%, preciso engordar mais três quilos. Eu me senti bastante fraco no Mundial, tinha perdido cinco quilos, mas agora meu organismo está funcionando normalmente e já me sinto à vontade para treinar", disse.

O jogador foi diagnosticado com uma doença crônica chamada colite ulcerativa e não pode atuar nas duas primeiras fases da competição. Empenhado no tratamento e driblando a fraqueza, Marlon colaborou para vitória por 3 sets a 0 do time de Bernardinho sobre a seleção de Cuba na decisão do Mundial, em 10 de outubro.

O levantador inclusive brincou com os companheiros de equipe durante a final sobre sua condição física. "Vamos ganhar agora, que eu não sei se aguento jogar o quarto set", descontraiu.

Ainda utilizando medicamentos, Marlon espera dar continuidade à sua recuperação para poder ajudar o Minas - clube que voltou a defender na temporada 2010/11 - na estreia da Superliga contra o Medley/Campinas em 14 de dezembro, às 21 horas, na Arena Vivo, em Belo Horizonte.

