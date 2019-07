Maurício Souza sofre lesão e desfalca seleção na fase final da Liga das Nações

O técnico Renan Dal Zotto sofreu uma baixa importante para a fase final da Liga das Nações. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira anunciou o corte do central Maurício Souza por motivos físicos. Ele sofreu uma entorse de tornozelo na vitória sobre a Itália, no último dia 30, em Brasília, ainda pela fase classificatória.

Desde então, o jogador vinha fazendo tratamento fisioterápico. Mas, às vésperas da viagem para a fase final, os médicos da seleção constataram a lesão e decidiram pelo corte do atleta, que será substituído por Éder, campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016. A delegação vai viajar para Chicago, nos Estados Unidos, no sábado.

Lá terá pela frente as equipes da Polônia e do Irã nos dias 10 e 12, respectivamente, em seu grupo. Os dois melhores vão avançar à semifinal.

A seleção masculina terminou a fase classificatória na primeira colocação, com 39 pontos, em uma campanha quase perfeita. Em 15 jogos, distribuídos por cinco semana de jogos, o time ganhou 14 vezes e só perdeu para a Sérvia, em Portugal, por 3 sets a 2. O Irã ficou em segundo com 36, seguido pelos também classificados Rússia (34), França (34) e Polônia (30). Como a fase final é nos Estados Unidos, a seleção da casa se classificou por ser o país sede.