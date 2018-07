Medalhista olímpico do vôlei italiano, Vigor Bovolenta morre em quadra ROMA - Uma tragédia atingiu o vôlei italiano neste fim de semana. O central Vigor Bovolenta, de 37 anos, que conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Atlanta, em 1996, morreu durante uma partida do Forli, a sua equipe, contra o Lube Macerata, válida pela quarta divisão italiana, disputada no sábado.