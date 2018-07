Meninas do vôlei jogam bem e atropelam cubanas no Grand Prix

RIO - Com uma atuação de luxo nesta sexta-feira, 29, as meninas da seleção de vôlei do Brasil atropelou Cuba na cidade chinesa de Ningbo, em jogo válido pela terceira rodada da fase final do Grand Prix. Aproveitando-se de nada menos do que 28 erros das cubanas, o Brasil venceu facilmente por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/12 e 25/14.

A equipe escolhida por José Roberto Guimarães para iniciar o confronto foi a seguinte: Fernandinha, Paula Pequeno, Fernanda Garay, Adenízia, Thaísa, Sheila e a líbero Fabi. A seleção nacional, que até então caíra diante dos Estados Unidos por 3 a 2 e derrotara a anfitriã China por 3 a 1, agora soma sete pontos.

O Brasil aguarda a partida entre EUA e Turquia, ainda nesta sexta-feira, para tentar assumir a vice-liderança já nesta rodada. A seleção brasileira volta a jogar no sábado, desta vez para encarar a Tailândia, que até agora foi derrotada por Turquia e EUA.