Mesmo com suspensões, Itália vence Sérvia e lidera grupo na Liga Mundial Mesmo sem contar com alguns dos seus principais jogadores, a seleção da Itália venceu a Sérvia em cinco sets nesta quarta-feira e despontou na liderança de uma das chaves da fase final da Liga Mundial. Jogando no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, os italianos venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 14/25, 25/23, 20/25 e 15/09.