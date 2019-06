Mesmo invicto, Bruninho prevê evolução do Brasil na disputa da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei soma seis vitórias em seis jogos na temporada, mas o capitão Bruninho ainda prevê pontos a serem melhorados na equipe do técnico Renan Dal Zotto. O time está em Gondomar, Portugal, onde enfrenta nesta sexta-feira, às 14 horas (horário de Brasília), a Sérvia em sua estreia na terceira semana da Liga das Nações.

"Esse é um fim de semana de voleibol onde cada dia temos que nos adaptar a um estilo de jogo diferente. Então, esse tem tudo para ser um fim de semana muito interessante e espero que possamos continuar neste nosso ritmo, crescendo, evoluindo a cada jogo, rumo a classificação para a fase final, que é o nosso primeiro objetivo", disse o capitão do Brasil.

Renan concorda com o seu líder dentro de quadra e aproveita para analisar cada adversário. "São quatro seleções que representam o voleibol mundial. Temos a Sérvia, que é caracterizada por uma seleção que joga com muita força, velocidade. A China, que joga com muita defesa, muito volume de jogo. E a seleção portuguesa, que parece muito com o voleibol brasileiro, com uma mistura das escolas asiáticas e europeia. Talvez a diversidade de jogo seja a grande particularidade dessa competição."

Para os jogos em Portugal, Renan conta com os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Wallace e Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza, Isac e Flávio; os ponteiros Lucarelli, Leal, Douglas e Lucas Lóh, e os líberos Thales e Maique.

Na primeira semana da competição, em Katowice, na Polônia, o Brasil venceu Estados Unidos, Austrália e Polônia e, na segunda, em Tóquio, no Japão, bateu Irã, Japão e Argentina. Com isso, o time verde e amarelo segue invicto e na liderança do campeonato, com 15 pontos.