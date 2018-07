Michael se diz surpreendido com manifestação da torcida em seu apoio

SÃO PAULO - Na disputadíssima partida entre Vôlei Futuro e Sada Cruzeiro o bom voleibol apresentado por ambas as equipes acabou ficando em segundo plano. O que mais chamou atenção no estádio Plácido Rocha, em Araçatuba, foi a enorme manifestação da torcida e do time do Futuro em apoio ao atleta Michael dos Santos, que na primeira partida, fora de casa, sofreu ataques homofóbicos da torcida adversária.

Torcida e time fizeram sua parte para protestar contra o preconceito. Os torcedores exibiram um bandeirão com os dizeres "Vôlei Futuro contra o preconceito", além de pintarem o ginásio de rosa ao usarem bate-bate dessa cor. Já os atletas entraram em quadra com um uniforme de treino rosa e o líbero Mário Jr. Usou uma camiseta com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBT.

Sobre as manifestações de torcida e time, Michael não escondeu que ficou muito feliz com tudo que aconteceu neste sábado. " O jogo vai ficar na memória de muita gente, eu não imaginava que isso fosse acontecer, me surpreenderam. A torcida foi linda, carinhosa e fizeram uma manifestação saudável, acho que ninguém nunca deve ter visto algo parecido no meio esportivo aqui no Brasil. Agradeço muito a todos e confesso que fiquei muito feliz com o apoio", disse Michael dos Santos.

O técnico Cezar Douglas elogiou sua equipe, sem esquecer da manifestação que veio das arquibancadas. " Hoje o público deu uma aula de socialismo em relação ao preconceito, o show foi dentro e fora de quadra. A equipe conseguiu se sobressair nos detalhes e a torcida foi maravilhosa, todos estão de parabéns", avaliou Cezar.

