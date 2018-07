Minas confirma realização de Mundial de Clubes de Vôlei Nessa segunda-feira foi oficializada a realização do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento aconteceu na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais. Todas as partidas do torneio, que acontece entre os dias 15 e 20 de outubro, serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Divino Braga. E os treinos serão no ginásio do Riacho, em Contagem.