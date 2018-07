Minas derrota Santo André na Superliga masculina

O Vivo/Minas obteve um bom resultado neste domingo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe deAndré Nascimento superou o Santo André/Spread por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 25/21, em confronto válido pela sexta rodada da Superliga masculina.

André Nascimento, aliás, foi o grande destaque do confronto ao marcar 15 pontos. O norte-americano Russell Holmes também foi bem e contribuiu para o importante triunfo com quatro pontos de bloqueio e três de saque.

Esta foi apenas a segunda vitória do time mineiro em cinco partidas na atual edição da Superliga. A equipe tenta agora manter o embalo diante do BMG/São Bernardo na quinta-feira, mesmo dia da partida entre Santo André e Soya/Blumenau/Mart Plus.