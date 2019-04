Minas e Praia Clube começam decisão do título da Superliga Feminina

Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube começam a decidir neste domingo, às 11h, a Superliga Feminina de Vôlei. O Praia Clube, equipe de Uberlândia, luta pelo bicampeonato nacional, enquanto que o rival, da capital mineira, tentará coroar sua ótima temporada com a conquista do torneio – em 2019, o Minas já faturou o bicampeonato do Sul-Americano e ainda venceu a Copa do Brasil.

A série é em melhor de três jogos. A equipe de Belo Horizonte, que teve melhor campanha na fase classificação, jogará em casa, no ginásio do Mineirinho, em partida que terá transmissão do canal SporTV 2. É a primeira vez na história da competição que duas equipes mineiras decidem o título.

O Minas já conquistou o título nacional duas vezes, em 1993 e em 2002. Para chegar à final, o Minas passou pelo Curitiba Vôlei nas quartas de final e pelo Osasco-Audax na semifinal. Já o Dentil/Praia Clube eliminou o Fluminense nas quartas e o Sesi Vôlei Bauru (SP) na semi.

O italiano Stefano Lavarini, técnico do Minas, falou sobre suas expectativas para a partida e sobre a importância de abrir a decisão com uma vitória. “Acho que quando a gente está tão próximo do objetivo principal da temporada, jogar em casa ou fora será uma pressão enorme para os dois lados. A série melhor de três é curta e não permite vacilos, precisamos administrar essa pressão e tentar o resultado positivo logo no primeiro jogo”, disse.

Destaque da equipe na temporada, a ponteira Natália pediu apoio da torcida na primeira final. “Acho importante começarmos o playoff final jogando em casa. Isso pode dar uma vantagem para nosso grupo. No entanto sabemos que a final será muito equilibrada. Espero que o ginásio esteja lotado e que nosso time faça uma boa apresentação para começarmos esse playoff com vitória”, afirmou Natália.

Pelo lado do Praia Clube, o treinador Paulo Coco ressaltou a motivação do grupo de Uberlândia e falou da importância de estar em mais uma decisão.

“A nossa motivação para este jogo é muito grande. Independentemente do título, quando você disputa uma competição como a Superliga a gente entra tentando fazer o nosso melhor, galgando degraus para chegarmos neste momento da final e ter a possibilidade de conquistar o título. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos em virtude da qualidade do time do Minas, mas vamos fazer o máximo para manter o título em Uberlândia”, garantiu Paulo Coco.

A central Fabiana comentou sobre a emoção de disputar mais uma final de Superliga na sua carreira. “Desde quando começa o campeonato o nosso sonho, o nosso objetivo maior é chegar em uma final. Então a gente vem batalhando, treinando, nos preparando durante seis meses para este momento. Fico super feliz de fazer parte disto, de ter chegado onde a gente chegou”, afirmou Fabiana.

O segundo jogo da decisão será no dia 26, sexta-feira, às 21h30 em Uberlândia. Caso seja necessária, a terceira partida será disputada em Belo Horizonte em 3 de maio, também sexta-feira, às 21h30.