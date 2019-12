Minas e Praia Clube perdem na estreia do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino

O vôlei brasileiro não teve um bom início nesta terça-feira no Mundial de Clubes Feminino, que está sendo realizado na cidade de Shaoxing, na China. Minas Tênis Clube, atual vice-campeão da competição, e Praia Clube foram derrotados em suas partidas de estreia e terão de vencer seus próximos jogos para seguirem com chances de classificação às semifinais.

O primeiro a entrar em quadra foi o Praia Clube, de Uberlândia (MG), que facilmente foi derrotado pelo Vakifbank Istanbul, da Turquia, que é o atual bicampeão do torneio, por 3 sets a 0 - com parciais de 27/25, 25/20 e 25/20.

Os destaques da partida foram a oposto sueca Isabelle Haak, que marcou 22 pontos para o VakifBank. Do lado brasileiro, a dominicana Brayelin Elizabeth Martinez, que atua como ponteira, também se destacou com os mesmos 22 pontos. A brasileira Gabriela Guimarães, a Gabi, que joga pelo clube turco, foi outra que brilhou ao marcar 12 vezes.

O próximo compromisso do Praia Clube pelo Grupo B será diante do Tianjin Bohai, clube local, nesta quinta-feira, às 9 horas (de Brasília). O último duelo, na sexta, será contra o Igor Gorgonzola Novara, da Itália.

Mais tarde, o Minas Tênis Clube entrou em quadra e, apesar de ter jogado melhor que o Praia Clube, foi batido na estreia pelo Guangdong Evergrande, da China, por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 28/26, 23/25 e 25/22.

Na estreia do Mundial, nossas meninas do Minas mostraram a força da equipe, mas o Guangdong Evergrande levou a melhor, por 3 sets a 1. Pontuadoras: Honório 15pts; Sheilla 14pts. Parciais: 22/25; 26/28; 25/23; 22/25

Destaque para a russa Tatiana Kosheleva, do time chinês, que sozinha marcou 28 pontos, sendo 24 deles no ataque. A búlgara Dobriana Rabadzhieva marcou mais 15 para a equipe da casa. Pelo Minas, Sheila brilhou com 14 pontos, sendo 12 deles no terceiro e quarto sets. Bruna Honório foi a maior pontuadora do clube brasileiro com 15.

O Minas volta à quadra nesta quarta-feira, às 6 horas, contra o Eczacibasi Vitra Istanbul, da Turquia, e depois pega o Imoco Conegliano, da Itália, às 23 horas de quinta.