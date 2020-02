Minas e Praia vencem e duelam pelo título sul-americano de vôlei nesta sexta

O título do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes ficará com uma equipe brasileira. Nesta quinta-feira, em partidas com grau de dificuldade bem diferentes, Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas triunfaram pela terceira vez no torneio de vôlei disputado em Uberlândia (MG) e agora vão disputar o título na rodada final, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas.

Atual bicampeão sul-americano, o Minas chega com uma campanha perfeita para o compromisso decisivo, sem perder sequer um set. Nesta quinta, fez 3 a 0 no San Lorenzo, com parciais de 25/11, 25/17 e 25/12.

Havia sido desse mesmo modo que o Praia tinha triunfado nos dois primeiros compromissos no Sul-Americano. Porém, os anfitriões enfrentaram dificuldade nesta quinta e precisaram do tie-break para derrotar o Boca Juniors por 3 a 2, com parciais de 25/18, 26/24, 21/25, 22/25 e 15/11.

Assim, o Minas está com nove pontos, um a mais do que o Praia, mas quem vencer a partida desta sexta-feira levará o título sul-americano e a vaga no Mundial. O San Lorenzo, com seis pontos, já encerrou a sua participação, em terceiro lugar. Às 17h, Boca Juniors (1) e Universidad Católica Boliviana (0) duelam pela quarta posição do torneio de cinco equipes.

Superliga

A quinta-feira ainda foi dia de três jogos pela oitava rodada do returno da Superliga Feminina. O Osasco Audax São Cristóvão Saúde derrotou o Flamengo por 3 sets a 1 (25/18, 25/20, 16/25 e 25/13), o Fluminense fez 3 a 0 no São Cristóvão Saúde São Caetano (25/10, 25/18 e 25/14) e o Curitiba Vôlei bateu o Pinheiros também por 3 a 1 (24/26, 30/28, 25/19 e 25/18).