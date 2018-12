Minas oscila, mas bate time chinês e avança no Mundial de Clubes

Oscilando mais uma vez, o Minas Tênis Clube venceu pela segunda vez no Mundial de Clubes de vôlei e garantiu sua vaga na semifinal. Na cidade chinesa de Shaoxing, o time brasileiro derrotou o chinês Zhejiang Volleyball Club pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 12/25, 25/21, 10/25 e 17/25.

O triunfo levou a equipe mineira aos cinco pontos, na segunda colocação do Grupo A. Está atrás somente do turco Vakifbank Istanbul, um dos favoritos ao título, com seis pontos. Ambas as equipes já estão classificadas para as semifinais porque os dois outros times não podem alcançar estas pontuações.

O Volero Le Cannet, da França, tem apenas um ponto e o Zhejiang ainda não pontuou. Na rodada final da chave, os dois times vão se enfrentar nesta sexta. No mesmo dia, o Minas decide a primeira posição do grupo com o Vakifbank às 7 horas de sexta (horário de Brasília).

Assim como aconteceu na estreia, na vitória por 3 a 2 sobre o Volero, o Minas sofreu para manter o ritmo do início do fim. Apesar das limitações do Zhejiang, as brasileiras oscilaram em quadra e até estiveram em desvantagem no terceiro set, após vencerem o segundo com uma dianteira de 15 pontos.

O destaque do time nacional foi a ponteira Gabi, responsável por nada menos que 28 pontos, mais de um set inteiro. Outro destaque do Minas foi a central Mara, dona de 11 pontos. Pela equipe chinesa, Yanhan Liu obteve a mesma pontuação de Mara.