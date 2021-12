Minas perde para Fenerbahçe e fica em 4º no Mundial de Clubes de vôlei feminino

O Minas Tênis Clube não teve grande atuação neste domingo e perdeu para o Fenerbahçe por 3 sets a 0, em Ancara, na Turquia, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes do vôlei feminino.

A equipe do técnico Nicola Negro, da levantadora Macrís, da central Carol Gattaz, da meio-de-rede Thaísa e da líbero Léia, não conseguiu fazer frente ao time turco e perdeu por parciais de 25/18, 25/7 e 28/26.

Foi a segunda derrota consecutiva no torneio, já que o Minas Tênis Clube já havia sido derrotado frente ao Conegliano (ITA) na semifinal, no último sábado, por 3 sets a 1.

Neste domingo, o Minas teve um primeiro tempo instável, variando entre bons e maus momentos, mas os erros foram cruciais para o Fenerbahce fechar o primeiro set por 25/18.

No segundo set, o Minas sofreu um 'apagão' e não conseguiu fazer mais do que sete pontos. Abalada pela atuação ruim, a equipe brasileira até lutou, mas viu o clube turco fechar o terceiro set por 28/26, ficando assim com a quarta colocação no Mundial de Clubes.