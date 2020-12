Minas se reabilita e Fluminense vence a primeira na Superliga Feminina

O dia de jogos da Superliga Feminina ficou marcado para reabilitação do Minas e pelo primeiro triunfo do Fluminense na competição. No Paraná, a equipe de Belo Horizonte não teve dificuldades para derrotar o São José dos Pinhais por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/20.

Thaisa marcou 11 pontos pelo Minas, enquanto Pri Daroit fez 10, assim como Danielle Cuttino. Já a maior pontuadora do duelo foi Carla, do São José dos Pinhais, com 13 pontos.

Leia Também Mesmo sem exigência no protocolo, atletas usam máscara na Superliga de Vôlei

"Foi uma vitória muito importante, apesar de alguns erros. A gente vem trabalhando forte para minimizar os nossos erros. De qualquer forma, foi uma vitória importante para a nossa recuperação e, agora, já é pensar no próximo jogo. A gente sabe da qualidade do time do Rio de Janeiro e vamos nos preparar para enfrentar elas", disse Pri Daroit.

O resultado recupera o Minas, que tinha perdido na sua partida anterior para o Osasco, em casa, por 3 a 0 - depois, o duelo com o Sesi-Bauru foi adiado em função dos vários casos de coronavírus no elenco da equipe do interior paulista. Assim, o time chegou aos 18 pontos, com seis triunfos e uma derrota, na terceira posição. O São José do Pinhais é o nono colocado com seis pontos, frutos de duas vitórias em oito duelos.

Em um duelo entre dois times que ainda não haviam vencido na Superliga Feminina, dois feitos inéditos: um ganhou o primeiro jogo e o outro levou seu primeiro set. Fora de casa, o Fluminense se deu melhor ao derrotar o São Caetano por 3 a 1, com parciais de 25/18, 25/23, 22/25 e 25/17.

Agora com três pontos e um triunfo em seis jogos, o Fluminense ocupa a décima posição. Já o São Caetano é o lanterna, sem pontos e com sete derrotas. "Estou muito feliz com essa vitória. Sabíamos que seria perigoso jogar aqui contra o São Caetano, uma equipe que saca e defende bem. Hoje foi o primeiro jogo da Fê Tomé e é muito importante podermos contar com todas as jogadoras. Foi um resultado importante para a sequência da competição e agora é continuar com o trabalho e pensar jogo por jogo", disse Natasha, que marcou 11 pontos pelo Fluminense.

Em São Paulo, o Curitiba derrotou o Pinheiros por 3 a 1, com parciais de 25/21, 25/18, 23/25 e 27/25. A ponteira Natália Monteiro fez 18 pontos pelo time paulista, sendo a maior pontuadora do duelo, com um a mais do que Ivna Colombo para o time paranaense. Os dois times estão com seis pontos e duas vitórias, sendo que o Curitiba perdeu uma a menos - 4 a 5 - e está à frente na classificação, em sétimo lugar.

SUPERLIGA MASCULINA

Pela Superliga Masculina, no Paraná, o Minas derrotou o Caramuru por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 28/26 e 25/22. Honorato brilhou com 16 pontos, um a menos do que Peron para o time paranaense.

Essa foi a terceira vitória seguida do Minas, temporariamente em terceiro lugar, com 17 pontos, seis vitórias e duas derrotas. Já o Caramuru é o oitavo colocado, com oito pontos e três triunfos em sete duelos.

No outro jogo do dia, em Montes Carlos, o Blumenau bateu o América-MG por 3 a 0, com parciais de 33/31, 33/31 e 25/16. O time catarinense agora é o oitavo colocado com seis pontos e dois triunfos em seis duelos, logo atrás do mineiro, com oito pontos, três vitórias e quatro derrotas.