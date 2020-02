Minas vence Boca Juniors e iguala campanha do Praia no Sul-Americano de Vôlei

Atual bicampeão de vôlei do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, o Itambé/Minas conquistou nesta quarta-feira a sua segunda vitória na competição, que está sendo disputada em Uberlândia (MG). A equipe de Belo Horizonte derrotou o Boca Juniors por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/14 e 25/14.

Foi o segundo triunfo em dois jogos do Minas, que na estreia, na terça-feira, tinha derrotado o boliviano Universidad Católica, também por 3 a 0. E o seu próximo compromisso será na quinta, diante do argentino San Lorenzo.

Com o triunfo, o Minas igualou a campanha do Praia Clube, o anfitrião do Sul-Americano. O time de Uberlândia folgou na rodada desta quarta, mas havia vencido nos dois dias anteriores, diante do Universidad Católica e do San Lorenzo, ambos por 3 sets a 0. Na quinta, enfrentará o Boca Juniors.

O Sul-Americano é disputado por cinco times em sistema de pontos corridos, com a rodada final agendada para sexta-feira, quando Minas e Praia vão se enfrentar em duelo que deve valer o título. O campeão continental se classificará ao Mundial de Clubes.