Minas vence o Fluminense nas quartas da Superliga feminina, mas levantadora se aposenta

Em uma partida bem disputada, o Camponesa/Minas provou sua força em casa, na Arena Minas, e venceu o Fluminense por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 23/25, 25/15 e 25/23, e se garantiu nas semifinais da Superliga feminina. As mineiras já haviam vencido as cariocas no primeiro confronto, no Rio, por 3 sets a 0.

+ Leia mais notícias sobre vôlei

+ Com levantadoras grávida e vegana, Minas tenta interromper hegemonia no vôlei

+ BLOG - Acabou o recreio para o Minas. Bota Pri Daroit, Lavarini!

Ontem, a central Carol Gattaz teve uma grande atuação. “Estou muito focada no Minas, que é a minha maior preocupação agora. O time está de parabéns pelas partidas nessa série de quartas de final. Sabíamos que o hoje ia ser bem mais difícil hoje e que o Fluminense viria mais forte e foi o que aconteceu de fato”, destacou Carol Gattaz.

A experiente jogadora já começa a voltar sua atenção para o adversário da semifinal, que será justamente o Sesc-RJ, assim como na temporada passada. “Agora vamos enfrentar o Rio mais uma vez, e elas têm o time favorito ao título pela experiência e qualidade das jogadoras. Temos que virar a chave e já começar a pensar na semifinal. Não vai ser uma série fácil, mas vamos brigar para estar na final”, afirmou a central do Minas.

O JOGO

O Camponesa/Minas saiu na frente e abriu 3/0, mas logo o empatou. As equipes seguiram trocando pontos até que no bloqueio o time carioca abriu três pontos em 13/10. O Fluminense reagiu, fez 17/20, e Lavarini parou o jogo. Ainda com Larissa bem no saque, o time visitante encostou em 19/20. O Camponesa/Minas voltou a pontuar bem, especialmente com Carol Gattaz, e fechou em 25/22.

Com Thais pontuando bem e com o grupo forçando o saque, o Fluminense abriu três de vantagem em 5/2 logo no começo do segundo set. O time carioca seguiu em vantagem em 12/8. O Camponesa/Minas chegou a encostar, mas a equipe carioca voltou a ter vantagem: 18/16. O set seguiu extremamente equilibrado. No bom saque de Ariane, 23/20 para o Fluminense e o Camponesa/Minas encostou em 22/23. No final, vitória carioca por 25/23.

O Camponesa/Minas saiu na frente e abriu 3/1 no terceiro set. Embalado e empurrado pela torcida, o time mineiro chegou a 7/3, forçando Hylmer Dias a pedir tempo. No erro do adversário, a equipe da casa chegou a 9/5. Com Thaís, o Fluminense chegou ao ponto de empate (10/10) e Lavarini pediu tempo. Na bola de segunda de Macris, o Camponesa/Minas marcou 13/10. Quando o time da casa fez 16/11, o treinador do Flu pediu tempo. Com ponto de bloqueio, o Camponesa/Minas chegou a 19/12. Com ampla vantagem, a equipe mineira fez 23/14. No ponto de saque de Macris, 24/14. E com Hooker, 25/15.

O Camponesa/Minas saiu na frente, mas, com Thais, o Fluminense chegou ao ponto de empate em 4/4. O set esteve equilibrado novamente em 9/8 e, duas vezes com Ariane, o time carioca colocou três pontos de vantagem (11/8). Com Carol Gattaz, o Camponesa/Minas virou o jogo, marcou 15/14, e o técnico do time carioca pediu tempo. As donas da casa ainda chegaram a 18/15. O Fluminense reagiu e encostou em 19/20. A reta final do quarto set ganhou equilíbrio. Com dois bloqueios seguidos, o time carioca deixou tudo igual em 22/22. E, no bloqueio de Carol Gattaz e Pri Daroit, o Camponesa/Minas fechou em 25/23 e garantiu a vaga na semifinal.