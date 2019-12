Minas vence o Praia Clube no tie-break e termina Mundial Feminino de vôlei em 5º

No duelo entre equipes brasileiras na madrugada deste domingo, o Minas Tênis Clube levou a melhor ao vencer o Praia Clube no tie-break, com parciais de 18/25, 25/14, 18/25, 25/22 e 16/9, e ficou com o quinto lugar no Mundial Feminino de Clubes, que está sendo realizado em Shaoxing, na China.

LEIA TAMBÉM > Cruzeiro perde para time italiano e fica com o vice no Mundial de Vôlei

A partida teve grande alternância na liderança do placar, de modo que o Praia venceu o primeiro e terceiro sets e o Minas, com uma reação rápida, levou a melhor na segunda e quarta parciais, chegando forte para o tie-break, em que manteve o ritmo e fechou com certa facilidade, com sete pontos de frente.

As estrangeiras de ambos os lados foram os destaques da partida. Pelo time de Uberlândia, brilharam a dominicana Brayelin, autora de 21 pontos e a norte-americana Nicole Fawcett, com 18 pontos.

A equipe de Belo Horizonte saiu vitoriosa e, por consequência, com o quinto lugar, muito graças à atuação da norte-americana Deja Mcclendon. Ela foi a maior pontuadora do jogo, anotando 23 pontos. Thaisa virou 18 bolas e também foi fundamental para o triunfo.

CAMPEÃO

O título do Mundial de Clubes ficou com o Conegliano. Na grande decisão, o time italiano superou neste domingo o Eczacibasi Vitra Istanbul, da Turquia, de virada, por 3 sets a 1 - parciais de 22/25, 25/14, 25/19 e 25/21.

Na briga pelo terceiro lugar, o Vakifbank Istambul, da Turquia, superou o Novara, da Itália, por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/23 e 25/21, e ficou com um lugar no pódio.