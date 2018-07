Minas vence Praia Clube em estreia na Superliga

O Usiminas/Minas estreou com vitória na Superliga feminina de vôlei, na noite deste sábado, ao superar o Banana Boat/Praia Clube por 3 sets a 1, com parciais de 20/25, 25/22, 25/21 e 25/15, em duas horas de confronto, no ginásio do rival, em Uberlândia.

Veja também:

Montes Claros vence e mantém ponta no masculino

A equipe visitante contou com boas atuações de duas estrangeiras. A ponteira cubana Herrera foi a maior pontuadora da partida, com 27 acertos, enquanto a oposto norte-americana Nicole Fawcett contribuiu com 17 pontos. Pelo Praia Clube, que ainda não venceu na competição, o destaque foi a ponteira Sara, com 13.

Depois da vitória na estreia, o Minas voltará à quadra já nesta terça-feira, para duelar com a Unilever, atual vice-campeã, em Belo Horizonte. Na quinta, será a vez do Praia Clube enfrentar o Pauta/São José, em Santa Catarina.