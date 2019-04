Minas volta a bater o Praia Clube e fatura a Superliga Feminina de Vôlei

Após 17 anos, o Itambé/Minas volta a ser campeão da Superliga Feminina de Vôlei. Com uma vitória por 3 a 1 (17/25, 25/23, 25/14 e 28/26) sobre o Praia Clube, no ginásio Sabiazinho, na noite desta sexta-feira, a equipe de Belo Horizonte conquistou o título após dominar toda a temporada – foram apenas quatro derrotas. O tradicional time de Minas retomou o domínio do torneio feminino após quase duas décadas de espera, encerrando a decisão em melhor de três com 2 a 0.

O título coroa uma temporada quase perfeita. O time mineiro ganhou quase tudo o que disputou. Foi vice do Mundial e campeão da Copa Brasil, do Sul-Americano e, na noite desta sexta-feira, da Superliga. A vitória dá ao Minas seu terceiro título nacional.

Um dos destaques do jogo foi a central Carol Gattaz, que teve superar fortes cãimbras no terceiro set, mas retornou para fechar o último ponto do jogo. “Isso resume a força do grupo. Nosso grupo foi assim o tempo inteiro. Essa superação foi do grupo. Sempre estivemos juntas. Não estava conseguindo voltar. Não consigo expressar em palavras a emoção do título”, diz Carol.

A equipe do Praia Clube, que buscava o bicampeonato, sentiu falta de jogadoras importantes, como Fernanda Garay e Francine, ambas contundidas. "A equipe do Minas merecia. Foi constante na temporada inteira”, disse a central Fabiana, do Praia Clube.

Jogando em casa, a equipe do Praia Clube aproveitou o barulho da torcida para abrir 5 a 1 com tranquilidade. O Minas foi crescendo aos poucos, diminuiu a distância e conseguir encostar em um 14/12. Dono da partida, o time da casa segurou o ímpeto do rival e fechou o primeiro set em 25/17. O Minas voltou melhor para o segundo set, e jogadas que haviam falhado começaram a surtir efeito como a china de Macris e Carol Gattaz. No final, vitória 25 a 23.

O time de Belo Horizonte começou a definir o título no terceiro set. Com uma sequência de pontos de bloqueios que ainda não havia conseguido na partida, a equipe do Minas disparou e fez 12/6. A distância se manteve até o 25/14, que parecia ter definido a série.

O Praia tentou reagir quando tudo parecia perdido e intimidou o time da casa. Na marra, chegou ao empate com um ataque de Fabiana pelo meio. A virada veio com um ace de Carol. Só que o Minas voltou a mostrar a consistência de toda a temporada e conquistou o título nas mãos de Carol Gattaz, o nome do jogo. No final, 28/26.