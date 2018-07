Monique é cortada, e Brasil viaja para o Mundial de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei embarca nesta segunda-feira para a Itália com o grupo fechado para disputar o Mundial a partir do próximo dia 23. O técnico José Roberto Guimarães estava trabalhando com um elenco de 15 jogadoras e precisava fazer um corte para fechar a lista de inscritas. Acabou sobrando para a oposto Monique, do Sesi.

Nesta segunda-feira, ao invés de se apresentar para Zé Roberto, a jogadora, irmã gêmea de Michelle Pavão, fez seu primeiro treino no Sesi. "Primeiro dia, time novo, casa nova, novos desafios", escreveu a oposto ao compartilhar foto no Instagram usando o uniforme do Sesi.

A base do grupo do Mundial é a mesma que venceu mais uma vez o Grand Prix, com as levantadoras Dani Lins e Fabíola, as opostos Sheilla e Tandara, as centrais Thaísa, Fabiana, Juciely, Adenízia e Carol, as ponteiras Natália, Gabi, Jaqueline e Fernanda Garay, além das líberos Camila Brait e Leia.

No início dos trabalhos visando o Mundial, Zé Roberto também contava com o levantadora Ana Tiemi e a central Andréia Laurence, mas as duas foram cortadas na semana passada. O treinador também contava com a líbero Fabi, mas ela decidiu se aposentar da seleção antes mesmo do início do Grand Prix.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil vem de duas medalhas de prata no Mundial feminino. A campanha para a busca do título começa no próximo dia 23 de setembro, às 15 horas de Brasília, contra a Bulgária. O grupo das brasileiras ainda tem Canadá, Turquia, Camarões e Sérvia.