Montes Claros está na final da Superliga Masculina de vôlei

A equipe do Montes Claros garantiu vaga na final da Superliga Masculina de vôlei com uma vitória sensacional diante do Cruzeiro, na noite desta terça-feira, em duelo realizado em Minas Gerais. A vitória foi conquistada de virada por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 27/29, 25/23, 25/19 e 17/15.

O destaque da vitória do Montes Claros foi o oposto Lorena, que conseguiu ultrapassar a marca de 15 pontos na partida e assim se tornou o maior pontuador da história em uma única edição da Superliga Masculina.

Lorena ultrapassou o recorde de Anderson, que na edição de 2000/2001 defendeu a Ulbra (RS) e marcou 678 pontos.

Ao alcançar o feito, o oposto foi até as arquibancadas para festejar com a mulher. "Ela está sempre me ajudando", declarou ao SporTV. "Ela mora comigo e me dá a maior força. Nós conseguimos ter superação nessa partida e assim garantimos a vaga na decisão."

O Montes Claros agora aguardará o ganhador do confronto entre Cimed (SC) e Pinheiros (SP). No primeiro duelo, os catarinense venceram por 3 a 2.