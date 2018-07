Montes Claros vence Cruzeiro fora e sai na frente

O resultado pôs fim a uma invencibilidade de 16 jogos em casa do Cruzeiro e deixou o Montes Claros a uma vitória da vaga na final. ""Tinha muita confiança na nossa equipe, na nossa capacidade. Viemos aqui para vencer e quebramos a invencibilidade deles. Agora temos tudo para decidir na nossa casa, no nosso caldeirão", comemorou o ponta Lorena, em entrevista ao SporTV.

"Nosso time hoje jogou muito bem, principalmente no ataque. Tivemos um vacilo no primeiro set, quando eles desequilibraram nosso passe, mas a partir do segundo colocamos a cabeça no lugar e tivemos uma vitória maravilhosa", continuou o levantador Rodriguinho.

"Acho que nosso time não foi agressivo como nos outros jogos. Erramos muitas bolas bestas, fáceis, e isso deu a vitória para eles", lamentou Wallace, do Cruzeiro.

A próxima partida da série será disputada na terça-feira, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, com expectativa de grande público. O vencedor do confronto enfrentará na decisão quem passar de Florianópolis e Pinheiros.