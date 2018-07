Montes Claros vence e mantém liderança na Superliga masculina

O BMG/Montes Claros se reabilitou da derrota sofrida na última rodada e voltou a vencer na Superliga masculina de vôlei, na noite deste sábado. Jogando fora de casa, a equipe mineira derrotou o Medley/Campinas por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/23, no interior de São Paulo. A vitória manteve o Montes Claros na liderança da tabela, com 15 pontos.

A segunda colocação da Superliga também pertence a uma equipe mineira. O Sada Cruzeiro assegurou a posição ao superar, de virada, o BMG/São Bernardo por 3 sets a 1, parciais de 26/28, 25/18, 25/19 e 25/22. O Sada soma 13 pontos.

Em Florianópolis, a Cimed derrotou com facilidade o Santo André/Spread por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/19 e 25/17. A atual campeã da Superliga ocupa a terceira colocação da tabela, com 13 pontos.

Correndo por fora, o Sesi acumulou mais uma vitória na competição no sábado e manteve o aproveitamento de 100%. O time do técnico Giovane Gavio venceu o Fátima/Medquímica/Sogipa por 3 sets a 0, parciais de 28/26, 25/14 e 25/18, diante de sua torcida.

Na mesma rodada, o Vivo/Minas ganhou do São Caetano/Tamoyo por 3 a 0, parciais de 25/16, 25/21 e 25/21, enquanto o Pinheiros/Sky bateu o Volta Redonda por 3 a 1 - 25/18, 25/13, 18/25 e 26/24. Em Blumenau, o Soya/Blumenau/Mart Plus perdeu do Londrina/Sercomtel por 3 a 1, parciais de 23/25, 25/23, 20/25 e 29/31.