Murilo ainda se recupera de lesão no tornozelo

SÃO PAULO - Eleito o melhor jogador do último Mundial masculino de vôlei, Murilo ainda sente a contusão no tornozelo esquerdo. O ponteiro afirma que precisará usar a bota ortopédica por mais uma semana e adianta que depois passará a fazer fisioterapia para evitar qualquer problema mais grave no futuro.

"As dores melhoraram, agora é seguir com o tratamento para poder voltar às quadras o mais rápido possível", disse.

O atleta teve dois ligamentos rompidos - um total e um parcial - por causa de um pisão no pé dado pelo cubano León, na final da competição na Itália, em 10 de outubro.

Murilo agora corre contra o tempo para superar a lesão, voltar bem aos treinamentos e poder reforçar sua equipe na estreia do Sesi, na Superliga masculina de vôlei, marcada para 16 de dezembro, às 19 horas, contra o São Caetano/Tamoyo.