Murilo, do vôlei, tira a camisa para fotos sensuais

SÃO PAULO - O jogador de vôlei Murilo, da seleção brasileira, topou fazer uma série de fotos sensuais para a Revista TPM. O atlerta de 1,92m de altura tem chamadoi a atenção das fãs do vôlei. A revista rasga elogios a Murilo. "Dentro da quadra Murilo Endres chama a atenção. Seja pela faixa de capitão da seleção brasileira, pelas jogadas extremamente bem executadas, pelos berros que intimidam os adversários, seja pelos cabelos ruivos, pelos olhos incrivelmente azuis e os músculos definidos."

Nascido em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Murilo foi escolhido o melhor jogador do mundo nas últimas três edições da Liga Mundial. Em Jogos Olímpicos, ele lamenta duas conquistas de prata. "Foi desesperador ter o ouro tão perto e vê-lo se afastando. A gente já tinha levado a prata em Pequim e estávamos preparados para uma 'revanche'. Em nenhum momento achamos que a vitória já era nossa".

Durante o ensaio fotográfico, Murilo comentou a fama e sua condição de celebridade. "Não sou celebridade nem tenho intenção de ser. Sou um atleta de alta performance e esses dois estilos de vida não batem." Antes de fazer as fotos, Murilo teve uma conversa com a mulher, Jaqueline, e recebeu sinal verde para tirar a camisa. "Ela é brava, estourada mesmo, bem diferente de mim. Ela reclama até quando eu fico quieto, porque não gosto de discutir."