Murilo e Jaqueline anunciam gravidez da jogadora

Esta, porém, não é a primeira gravidez de Jaqueline. Em maio de 2011 ela também anunciou que estava esperando um bebê, mas a gravidez não evoluiu. Recuperada do trauma, voltou ao vôlei para conquistar a medalha de ouro nos Jogos de Londres, no ano passado.

A jogadora está sem clube exatamente por conta da gravidez. Segundo Jaqueline, ela chegou a receber proposta para renovar com o Osasco, mas rejeitou para poder ter um ano de descanso durante a gravidez e nos primeiros meses de vida da criança.

A situação, neste ponto, é parecida com a vivida por ela em 2011, quando também recusou renovar com o Osasco por conta da gravidez. Naquela ocasião, ela acabou assinando depois com o time paulista.

Em abril, Murilo anunciou que estava de saída do Sesi-SP, onde atuou nos últimos quatro anos, mas ainda não fechou com novo clube. O jogador se recupera de uma cirurgia no ombro e por isso não defendeu a seleção brasileira na Liga Mundial. Jaqueline também não foi convocada para o Grand Prix.