MVP, Serginho vibra com conquista no vôlei e diz que esperava mais da Argentina Eleito melhor jogador do Sul-americano de Vôlei, o líbero Serginho se mostrou surpreso com a facilidade com que a seleção brasileira derrotou a Argentina na decisão. Foram 3 sets a 0 (25/16, 25/19 e 25/16), em 1h11 de jogo neste domingo, na competição que aconteceu em Maceió.