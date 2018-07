Na aclimatação, Zé Roberto lembra tempos de atleta na Itália

A escolha da cidade de Belluno como palco da aclimatação da seleção brasileira feminina de vôlei para o Mundial fez o técnico José Roberto Guimarães recordar o período em que era jogador. Afinal, no final da década de 1970, ele atuou pelo Sai Marcolin Belluno, time da cidade italiana de 210 mil habitantes. E ele recordou com carinho de Belluno.

"Em 1979, tive um convite do Sai Marcolin para jogar na Itália. Eu tinha sido indicado pelo William (ex-levantador que vice-campeão olímpico em Los Angeles/1984), que também estava jogando na Itália. Eu aceitei a proposta e fiquei duas temporadas aqui", contou Zé Roberto.

O agora treinador revelou, inclusive, que foi na cidade italiana que ele viu pela primeira vez a neve. "Fiz bons amigos em Belluno e foi uma grande experiência profissional e de vida. A cidade tem uma beleza incrível e lembro que, na época, tive contato pela primeira vez com a neve que também foi algo marcante", recordou.

Zé Roberto explicou que a estrutura oferecida por Belluno pesou na escolha da cidade para receber a fase final de preparação do Brasil para o Mundial. "Escolhemos Belluno por ser próxima da nossa sede na primeira fase. Estamos a apenas 1h30 de ônibus de Trieste. A infraestrutura da cidade em termos de ginásio, academia, alimentação e transporte é muito boa. Além disso, ficamos em uma cidade linda, cercada por montanhas e com ar puro", afirmou.

Após comandar os dois primeiros treinamentos na Itália, o treinador destacou que a preocupação inicial está com a adaptação das jogadoras ao fuso horário. "Estamos buscando entrar no fuso horário. O importante é que estou observando um time bastante concentrado nos treinamentos e no Mundial", afirmou.

A estreia do Brasil no Mundial de Vôlei será na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília) diante da Bulgária. Canadá, Turquia, Camarões e a Sérvia serão os outros adversários na fase de grupos.