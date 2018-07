Brasil leva virada da Sérvia e perde a 1ª na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu sua primeira derrota nesta edição da Liga Mundial, nesta sexta-feira, ao levar uma dolorosa virada da Sérvia. Jogando fora de casa, na cidade de Novi Sad, os brasileiros abriram 2 sets a 0, mas abusaram dos erros, cederam espaço aos sérvios e foram superados por 3 a 2, com parciais de 22/25, 23/25, 25/23, 25/21 e 15/13.

O Brasil vinha de quatro vitórias seguidas na competição, todas conquistadas diante de sua torcida, em solo nacional. Apesar do revés, o time brasileiro segue na liderança do Grupo A, com 12 pontos. A Itália ocupa o segundo lugar, com oito pontos, seguida da Sérvia, com sete.

Sem poder contar novamente com Bernardinho, ainda suspenso, a seleção teve o retorno do levantador Bruninho. O titular fez sua primeira partida na Liga Mundial porque ganhou descanso nos últimos dias por vir da disputa do Campeonato Italiano. Além do levantador, Murilo foi titular nesta sexta, ao lado de Wallace, Isac, Lucão, Lucarelli e do líbero Serginho.

E, com esta formação, o Brasil teve uma de suas atuações mais irregulares da competição até agora. Marcou apenas um ponto de bloqueio e quatro no saque. Para efeito de comparação, os brasileiros haviam registrado sete e seis pontos, respectivamente, nos mesmos fundamentos na partida anterior, contra a Austrália. Individualmente, o destaque brasileiro foi Wallace, maior pontuador da partida, com 24 pontos. Lucarelli contribuiu com 14.

O JOGO

Brasil e Sérvia fizeram um equilibrado início de partida. As duas equipes se alternaram no placar, disputando ponto a ponto até que os brasileiros abriram vantagem a partir de um suado rali. Após fazer o 10º ponto, o time do Brasil impôs três e depois quatro pontos de vantagem até fechar em 25 a 22 com ataque de Lucarelli.

Melhor em quadra, o Brasil liderou o segundo set do 1º ao 25º ponto. A Sérvia só apertou quando empatou em 19 a 19. Mas os brasileiros logo retomaram a dianteira e venceram a parcial com ponto de Lucão.

O terceiro set foi o mais parelho do confronto. Novamente as duas seleções disputaram ponto a ponto no início. E o Brasil foi o primeiro a abrir vantagem, fazendo 13 a 11. A Sérvia, porém, reagiu rapidamente. Marcou cinco pontos seguidos e virou o marcador: 16 a 13. O time brasileiro ainda encostou no placar, mas não conteve o embalo sérvio.

Empurrada pela torcida, a equipe da casa aproveitou o melhor momento e manteve o bom ritmo no quarto set. O Brasil precisou crescer para manter o duelo equilibrado e até esteve à frente do placar nesta parcial, com 12/11. Mas a Sérvia virou, com 16/15, tirou vantagem dos erros brasileiros e não foi mais alcançada no marcador do set.

Para o tie-break, o auxiliar Rubinho colocou Lipe e Riad nas vagas de Murilo e Isac. Mas não teve maior sucesso. O Brasil esteve atrás no placar durante a maior parte da parcial e, levando a pior nas principais disputas, acabou cedendo a virada no placar, por 3 sets a 2.

Depois do primeiro revés na Liga Mundial, a seleção brasileira tentará se recuperar no domingo, em novo confronto com a Sérvia, desta vez em Belgrado.