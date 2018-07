Na volta de Gabi, seleção perde amistoso para os Estados Unidos

Na volta da ponteira Gabi às quadras, a seleção brasileira feminina de vôlei não resistiu aos Estados Unidos e perdeu o primeiro de dois amistosos em Anaheim por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/14 e 29/27, em 1 hora e 17 minutos, na noite de domingo. As equipes ainda disputaram mais uma parcial, sendo que ela foi vencida pelas brasileiras por 25/22.

Tandara se destacou pelo Brasil com 14 pontos, três a mais do que Natália. Já a oposto Drews brilhou pela seleção dos Estados Unidos com 18 acertos. Mas o amistoso acabou sendo especial mesmo para Gabi, afinal, por causa de uma lesão, não disputava uma partida desde a final da Superliga.

Roberta, Tandara, Gabi, Natália, Bia, Carol e a líbero Suelen começaram a partida como titulares. Além disso, o técnico José Roberto Guimarães promoveu as entradas de Naiane, Monique, Amanda e Rosamaria durante o amistoso.

"Essa partida foi importante por termos enfrentado uma das melhores equipes do mundo que tem um jogo rápido e com muito volume de jogo. Aprendemos que precisamos ter um número menor de erros, além de sermos mais consistentes. Foi bom ter voltado a jogar depois de alguns meses e foi uma boa preparação para a Copa dos Campeões. Agora vamos buscar fazer um jogo melhor na terça-feira", disse Gabi.

O segundo amistoso entre as seleções do Brasil e dos Estados Unidos vai ser disputado nesta terça-feira, às 23h30 (horário de Brasília). E esses compromissos servem como preparação para a Copa das Campeões, que vai ser disputada de 5 a 10 de setembro em Tóquio e Nagoya, no Japão. O torneio contará com as participações de Brasil, Estados Unidos, Rússia, Japão, China e Coreia do Sul, sendo que a seleção dirigida por Zé Roberto é a atual campeã.

O Brasil faturou o título das três competições que disputou nesta temporada: Torneio de Montreux, Grand Prix e Sul-Americano, conquista que valeu a vaga no Mundial de 2018.