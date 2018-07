Natália e Adenízia viram dúvida para estreia no Mundial

Titular da seleção, Natália acordou nesta quinta-feira com dores no ombro direito. Assim, foi poupada do treino. E Adenízia, que é reserva do time do técnico José Roberto Guimarães, sofreu uma lesão no cotovelo direito durante o treinamento.

"A Natália estava bem ontem (quarta-feira), treinou normalmente. Hoje (quinta) acordou com a dor no ombro. Achamos melhor poupá-la. E a Adenízia acabou se machucando durante o treino. Vamos esperar as próximas horas para ver como se comportam", explicou Zé Roberto.

"A Natália está com tendinite no ombro direito e a Adenízia sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do cotovelo direito. Ela sentiu uma fisgada depois de um ataque. As duas melhoraram, mas ainda serão reavaliadas", contou o médico da seleção, Júlio Nardelli.