No tie-break, Usiminas/Minas vence BMG/Mackenzie na Superliga feminina

SÃO PAULO - Um clássico mineiro encerrou a primeira rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, o Usiminas/Minas (MG) recebeu oBMG/Mackenzie (MG) e venceu por 3 sets a 2 (25/22, 22/25, 25/23, 18/25 e 15/12).

Com a vitória, a Usiminas/Minas assumiu o quarto lugar na classificação geral, ultrapassando o Pinheiros/Mackenzie. O time mineiro soma 21 pontos, em 12 partidas, nove vitórias e três derrotas. Já o BMG/Mackenzie está na nona colocação, com 15 pontos – três resultados positivos e nove negativos.

Claudinha, levantadora da Usiminas/Minas, foi eleita a melhor jogadora da partida. Após o jogo, a levantadora admitiu que a equipe caiu de produção durante a partida, mas que a vitória foi importante.

Do lado do BMG/Mackenzie, a meio de rede Vivi lamentou os erros do time. “Cometemos muitas falhas, principalmente no passe. O time desconcentrou e não tivemos a tranquilidade suficiente para ganhar. Pecamos pela falta de paciência”, ressaltou a central.