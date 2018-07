Novas equipes movimentam a primeira rodada da Superliga feminina

SÃO PAULO - A Superliga feminina começa nesta sexta-feira, com algumas novidades. Três das novas equipes, Barueri, Maranhão Vôlei e Brasília, entram em ação já na primeira rodada. A equipe de Osasco, que leva agora o nome de outra marca da Nestlé, Molico, vai usar uniforme azul branco e vermelho, aposentando o laranja, e as atletas vestirão um short-saia. O ginásio José Liberatti agora está pintado de azul.

"O short-saia foi uma ótima ideia porque toda mulher quer se valorizar e valorizar o corpo", disse a líbero Camila Brait, uma das mais elogiadas pelo público masculino.

Sheilla, Adenízia, Thaisa, Camila Brait e Fabíola, que estavam no Peru, a serviço da seleção brasileira, no Sul-Americano, chegaram ao clube na quarta-feira e só tiveram dois treinos com as companheiras. Mas isso deve ser suficiente para superar a equipe do Maranhão. A partida começa às 21h30 e terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Antes, às 19h30, Barueri entra em quadra contra o Brasília, de Paula Pequeno. Barueri montou uma equipe com as jogadoras que deixaram Jacareí, equipe montada sem patrocínio.