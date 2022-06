Novatas festejam estreia na seleção de vôlei e esperam evoluir contra a Polônia

O Brasil encara a forte Polônia, nesta quinta-feira, na segunda rodada da Liga das Nações, com sentimento de alívio após ganhar da Alemanha. O motivo foi o "batismo" das centrais Diana e Lorena, da ponteira Karina e da oposta Kisy, jovens entre 22 e 23 anos que vestiram a camisa da seleção brasileira de vôlei pela primeira vez. Elas aprovaram a estreia e esperam manter a evolução.

"Foi um momento muito feliz da minha carreira. Sou muito grata pelas oportunidades que recebi da comissão técnica. Representar o Brasil é um dos sonhos da minha carreira, quero realizar meus objetivos e seguir buscando meu espaço", disse Diana, que fez 11 pontos contra as alemãs. "É um passo de cada vez. A vitória contra a Alemanha foi muito importante, mas agora já temos que virar a chave e pensar na Polônia."

Leia Também Zé Roberto se diz satisfeito com nova geração, mas projeta ajustes na seleção feminina de vôlei

Responsável por boa sequência de pontos ao passar pelo saque diante da Alemanha, Karina festejou o fato de ter contribuído de alguma maneira e revelou preocupação com o ataque alto e o bloqueio polonês.

"Foi muito legal, eu queria tanto ajudar o time que nem senti a pressão. Meu objetivo era acertar o saque. A experiência foi incrível", disse Karina. "Estou muito feliz nesse campeonato por tudo que estou vivendo. Agora temos mais um jogo difícil contra a Polônia. Elas têm um estilo de jogo parecido com a Alemanha. Atacam muito alto e têm um bom bloqueio", avaliou.

Kisy é outra feliz da vida com o crescimento na carreira. A oposta saiu do banco quando o time levava sufoco da Alemanha e contribuiu com 10 pontos. "Fiquei muito feliz. Somos um grupo jovem, unido e em busca de experiência. Cada partida será fundamental na nossa construção como equipe. Aproveitei ao máximo cada um dos momentos que tive em quadra."

MUITO CUIDADO

O técnico José Roberto Guimarães não quer saber de pressão para cima da jovem equipe brasileira. Ao mesmo tempo, ressalta as qualidades da rival e dá a dica de onde o time deve ter maior atenção.

"A Polônia tem uma das melhores levantadoras do mundo, que é a Wolosz. Elas têm uma expectativa grande nesse ciclo. Além disso, o país será uma das sedes do Campeonato Mundial. É uma equipe que defende bem e tem boa organização em quadra", analisou. "Vamos precisar ser agressivos no saque e melhorar a nossa relação entre o bloqueio e a defesa para evoluir a transição de jogo."