O campeão Sesi pode ser eliminado na próxima rodada da Superliga masculina de vôlei SÃO PAULO - Campeão da última Superliga Masculina de Vôlei, o Sesi-SP está próximo da eliminação nesta edição. O time foi derrotado pelo RJX neste domingo, em São Paulo, no primeiro jogo das quartas de final. A equipe carioca venceu por 3x2 e terá a chance de se classificar para as semifinais no próximo sábado, às 12h, em casa. Se ganhar, avança. Caso contrário, haverá terceiro jogo para desempate.