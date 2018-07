O inimigo mora ao lado no confronto RJX x Vivo/Minas, pelas semifinais da Superliga Masculina

RIO - O Vivo/Minas tem em Marcelo Fronckowiak um inimigo extra perigoso na série de melhor de três jogos contra o RJX que definirá um dos finalistas da Superliga Masculina de Vôlei. O treinador da equipe carioca comandou a equipe mineira no ano passado e conhece a maioria dos jogadores que deverão estar em quadra neste sábado, às 10 horas, no Ginásio do Maracanãzinho, Rio.

"O Vivo/Minas tem um padrão de jogo muito interessante e é muito bem dirigido, com um excelente trabalho da comissão técnica. Estamos muito preocupados em estudar o time deles e em continuar apresentando um bom padrão", diz Fronckowiak. "É uma série difícil e, embora apontem um certo favoritismo para o nosso time, por termos um investimento maior, considero a tradição do Minas como um ponto que pesa muito a favor deles", aponta.

"O RJX é favorito, pelo investimento, pela vantagem do mando de quadra e por ter grandes jogadores em todas as posições, ser a base da seleção srasileira, mas vamos buscar um bom resultado, lutar pela vitória, para começar bem esse confronto", prega o levantador Marcelinho, do Vivo/Minas.