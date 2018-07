BELO HORIZONTE - Nessa segunda-feira, foi oficializada a realização do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei, que acontece em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento aconteceu na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais. Todas as partidas do torneio, que acontece entre os dias 15 e 20 de outubro, serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Divino Braga. Porém, as oito equipes vão se hospedar em um hotel da Região Centro-sul de Belo Horizonte. E os treinos serão no ginásio do Riacho, em Contagem. Essa é a segunda vez que o campeonato acontece no Brasil. Betim recebe o torneio depois de Doha, no Catar, cidade, que sediava o evento desde 2009.

Havia a expectativa de que o campeonato de 2014 também fosse realizado em Minas Gerais. Mas o principal patrocinador do Sada Cruzeiro, representante-sede da competição, Vittorio Medioli, disse que a manutenção do torneio em Betim já foi pleiteada, mas não foi confirmada ainda. "Quando participamos da temporada passada, tivemos uma dimensão do que é isto (campeonato) e verificamos in loco, sentimos na pele que dava para trazê-lo aqui para Minas", afirmou Medioli. O empresário destacou que agora é necessário mostrar que o Estado tem condições de sediar o torneio mais vezes.

Oito clubes vão disputar o Mundial, incluindo o Trentino, atual campeão, o Panasonic - campeão japonês -, além do Sada Cruzeiro. Os outros cinco que participam do torneio são os campeões continentais: UPCN, da Argentina, o campeão europeu Lokomotiv Novosibirsk (Rússia), o vencedor asiático Kalan Mazandaran (Irã), o Sfax-TUn, campeão africano e o Club Romana-DOM (campeão da América Central e do Norte. Na primeira fase da competição, os times serão divididos em dois grupos. As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais. A final será em partida única, no dia 20 de outubro. A premiação será de US$ 550 mil.