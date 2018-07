Oito melhores brasileiros no vôlei de praia disputam a coroa em março

SÃO PAULO - Estão definidas as chaves para a disputa do Rei da Praia, torneio que acontecerá nos dias 11 e 12 de março nas areias de Ipanema, no Rio de Janeiro. Os oito melhores atletas do ranking brasileiro de vôlei de praia brigarão pela coroa.

No Grupo A, estarão Márcio, Alison, Thiago e Bruno Schmidt. Já o Grupo B será integrado por Ricardo, Emanuel, Harley e Pedro Cunha.

Regulamento. Na primeira fase, os atletas jogarão uma partida de um set de duração com cada um dos companheiros de grupo. Aqueles que somarem mais pontos em seus grupos ao fim dos três jogos irão à decisão. Os finalistas escolherão seus parceiros para a final, disputada em melhor de três sets, com a restrição de não poderem atuar com seus parceiros habituais.

O atual Rei da Praia é Harley, que, ao lado de Pedro Solberg, ganhou a decisão do ano passado contra Márcio e Alison.